Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"

Ивайло Йорданов е поредното голямо име, което попада в обектива на предаването на БНТ "Зала на славата". Той е футболист роден в Самоков, бивш скиор и борец. Голмайстор е на "А" група с екипа на Горна Оряховица. Шампион и носител на Купата на Португалия със Спортинг Лисабон. Бронзов медалист за България от световното първенство в САЩ през 1994 г. През 1998 г. печели приза за "Футболист на годината" в България.

Преди да се занимава с футбол, Йорданов отделя време на ските и борбата.

"Отначало започнах със ските. Даваха се ски, но аз не получих. Моите родители не са ми се мешали в избора. Аз казах, че няма да карам ски. Зимата бях борец, а лятото играех футбол. Имам доста успехи като борец. Треньорът идваше вкъщи, за да агитира моя татко. Решението винаги е било мое. Аз казах, че не искам да се занимавам с борба, а да играя футбол. Започнах в Рилски спортист", сподели самоковецът.

За него предстои трансфер в Горна Оряховица, където става голмайстор на българския футболен елит.

"Мисля, че струвах 20 хил. лева на Горна Оряховица. Желанието ми беше да играя покажа на всички, че мога да играя футбол и успях да го направя. Вальо Михов дойде, за да ме вземе в ЦСКА, но офертата на Спортинг беше доста сериозна - половин млн. долара", разказа футболистът.

В португалския клуб Йорданов играе 312 мача и бележи 63 гола. По времето му в Спортинг Лисабон в клуба са още кондиционният треньор Трендафил Терзийски и футболистите Красимир Балъков и Бончо Генчев.

"Успях да хвана момента, в който ми се даде шанс. Когато хванеш този момент, не трябва да го изпускаш. Жозе Моуриньо дойде като преводач на Боби Робсън. Личеше си, че му се отдава на Моуриньо. Прекрасен човек е и мой приятел, със сигурност", добави полузащитникът.

Йорданов преодолява редица изпитания в хода на кариерата си - тежка катастрофа, а две години по-късно е диагностициран с множествена склероза.

"След катастрофата имах два счупени прешлена, може би щях да остана инвалид от кръста надолу. Преди един мач с Русия почувствах дискомфорт в крака. След това се прибрах в Поругалия и се започна ходене по доктори заради множествената склероза", допълни бившият футболен национал.

В националния отбор на България Йорданов играе с редица именити футболисти, от които черпи опит и познания.

"Имахме световни звезди в много големи отбори в Европа. Учил съм се от тях и съм ги гледал по телевизията. Можеш само да спечелиш, когато взимаш опит от тях. След първата победа на световното първенство през 1994 г. товара падна от нашите плещи и си повярвахме. След това ни спряха да отидем на финал. Не ни дадоха да се класираме на финал", коментира националът.

