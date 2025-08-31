БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 03:32 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната промишленост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Посещението ѝ в България е част от обиколката ѝ в 7 източноевропейски държави

Слушай новината

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на посещение в България. Тя се срещна с премиера Росен Желязков и посети най-голямото държавно военно предприятие в страната - "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД в Сопот. След срещата двамата дават кратък брифинг пред медиите.

"За мен стана очевидно, че България има силна традиция в отбранителната промишленост. България има най-високият оборот в отбранителната промишленост – пропорционално на БВП на ЕС. Единствената държава-членка, където най-големият частен работодател от отбранителната промишленост произвежда огромно количество боеприпаси, голяма част, от които отиват за украинската борба за свобода. От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна идват от България", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението си във ВМЗ – Сопот заедно с българският премиер Росен Желязков.

„За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо положение в Европа“, коментира премиерът Росен Желязков.

Тя благодари за подкрепата и изтъкна, че войната навлиза в четвърта година и по думите й Путин няма да спре дотук.

"Той е изградил една пълна военна икономика, икономика на война и поради санкциите тази пълномащабна война, означава, че ще продължава да се възпроизвежда във все по-голям мащаб и за да засилим украинската отбрана, ние трябва да поемем отговорност и за нашата собствена отбрана и да подобрим нашата готовност и отбранителното си състояние”, обясни Урсула фон дер Лайен.

Тя посочи, че трябва да осигури финансова подкрепа. Затова е създаден и инструмента SAFE.

„150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната. Успяхме да го създадем за рекордно кратко време и имам удоволствието да кажа, че поръчките бяха заявени също в рекордно кратко време за цялата сума благодаря на България за това, че ще участва в инструмента SAFE и сега трябва да инвестираме тези 150 милиарда евро в съвместни поръчки“, каза още тя.

Посещението ѝ в България днес следобед е част от обиколката ѝ в 7 източноевропейски държави. Целта на визитите е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до конфликта между Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

Вчера Фон дер Лайен посети естонската военновъздушната база "Амари", откъдето се обяви за затягане на санкциите срещу Русия. Днес тя ще пътува за Полша, където ще посети границата между Полша и Беларус и ще даде съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск.

#посещение във ВМЗ - Сопот #Урсула фон дер Лайен #премиерът Росен Желязков

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър Миленков"
2
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. "Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк "Рила"
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
5
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Политика

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
Чете се за: 03:45 мин.
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Чете се за: 01:30 мин.
Атанас Атанасов: Отказът на Радев за шеф на ДАНС застрашава работата на сектор „Сигурност“ Атанас Атанасов: Отказът на Радев за шеф на ДАНС застрашава работата на сектор „Сигурност“
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Чете се за: 02:12 мин.
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната промишленост
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ