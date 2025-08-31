Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в отбранителната промишленост

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на посещение в България. Тя се срещна с премиера Росен Желязков и посети най-голямото държавно военно предприятие в страната - "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД в Сопот. След срещата двамата дават кратък брифинг пред медиите.

"За мен стана очевидно, че България има силна традиция в отбранителната промишленост. България има най-високият оборот в отбранителната промишленост – пропорционално на БВП на ЕС. Единствената държава-членка, където най-големият частен работодател от отбранителната промишленост произвежда огромно количество боеприпаси, голяма част, от които отиват за украинската борба за свобода. От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна идват от България", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението си във ВМЗ – Сопот заедно с българският премиер Росен Желязков. „За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо положение в Европа“, коментира премиерът Росен Желязков.

Тя благодари за подкрепата и изтъкна, че войната навлиза в четвърта година и по думите й Путин няма да спре дотук.

"Той е изградил една пълна военна икономика, икономика на война и поради санкциите тази пълномащабна война, означава, че ще продължава да се възпроизвежда във все по-голям мащаб и за да засилим украинската отбрана, ние трябва да поемем отговорност и за нашата собствена отбрана и да подобрим нашата готовност и отбранителното си състояние”, обясни Урсула фон дер Лайен.

Тя посочи, че трябва да осигури финансова подкрепа. Затова е създаден и инструмента SAFE.

„150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната. Успяхме да го създадем за рекордно кратко време и имам удоволствието да кажа, че поръчките бяха заявени също в рекордно кратко време за цялата сума благодаря на България за това, че ще участва в инструмента SAFE и сега трябва да инвестираме тези 150 милиарда евро в съвместни поръчки“, каза още тя.

Посещението ѝ в България днес следобед е част от обиколката ѝ в 7 източноевропейски държави. Целта на визитите е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до конфликта между Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

Вчера Фон дер Лайен посети естонската военновъздушната база "Амари", откъдето се обяви за затягане на санкциите срещу Русия. Днес тя ще пътува за Полша, където ще посети границата между Полша и Беларус и ще даде съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск.