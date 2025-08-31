Чикаго срещу Тръмп: Кметът подписа заповед против разполагане на военни сили

Чикаго предприема мерки, за да се противопостави на заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че ще изпрати военни за борба с престъпността там. Кметът на Чикаго, Брандън Джонсън, подписа заповед, в която описва подробно как третият по големина град в Съединените щати ще се противопостави на евентуални действия от страна на администрацията на Тръмп.

Защо Чикаго и как това засяга българите, които живеят в града?

Брандън Джонсън, кмет на Чикаго: "Получихме достоверна информация, че разполагаме с дни, а не седмици, преди градът ни да се изправи пред военна акция на федералното правителство. Засега не е ясно какво точно ще представлява - може да станем свидетели на военни действия, свързани с миграцията. Може да разположат войници от Национална гвардия. Възможно е да видим и военна техника по улиците ни. Не сме ги искали. Налага се да реагираме. Но нека бъда абсолютно ясен - колкото и достоверни да са сведенията ни, това е непредсказуема, импулсивна администрация и никога не е ясно как точно ще постъпи. Възможно е да промени курса. Въпреки това приемаме тези заплахи сериозно и сме в положение, при което трябва да предприемем незабавни действия, за да защитим нашите хора от федерална намеса. Днес подписвам изпълнителна заповед, с която стартира инициативата "Защитата на Чикаго".

