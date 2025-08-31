БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Чикаго срещу Тръмп: Кметът подписа заповед против разполагане на военни сили

Чете се за: 01:45 мин.
По света
Стартира инициативата "Защитата на Чикаго"

Чикаго предприема мерки, за да се противопостави на заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че ще изпрати военни за борба с престъпността там. Кметът на Чикаго, Брандън Джонсън, подписа заповед, в която описва подробно как третият по големина град в Съединените щати ще се противопостави на евентуални действия от страна на администрацията на Тръмп.

Защо Чикаго и как това засяга българите, които живеят в града?

Брандън Джонсън, кмет на Чикаго: "Получихме достоверна информация, че разполагаме с дни, а не седмици, преди градът ни да се изправи пред военна акция на федералното правителство. Засега не е ясно какво точно ще представлява - може да станем свидетели на военни действия, свързани с миграцията. Може да разположат войници от Национална гвардия. Възможно е да видим и военна техника по улиците ни. Не сме ги искали. Налага се да реагираме. Но нека бъда абсолютно ясен - колкото и достоверни да са сведенията ни, това е непредсказуема, импулсивна администрация и никога не е ясно как точно ще постъпи. Възможно е да промени курса. Въпреки това приемаме тези заплахи сериозно и сме в положение, при което трябва да предприемем незабавни действия, за да защитим нашите хора от федерална намеса. Днес подписвам изпълнителна заповед, с която стартира инициативата "Защитата на Чикаго".

Вижте повече в прякото включване на Симеон Гаспаров

#военна акция # Доналд Тръмп #Чикаго

