БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700 км за 29 часа и 30 минути

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

В село Дуранкулак финишира най-бързият колоездач в маратона

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В село Дуранкулак днес финишира най-бързият колоездач в маратона "Дунав Ултра".

Участниците стартираха вчера от Видин, а дължината на трасето е над 700 километра.

Петър Матов за първи път участва в "Дунав Ултра". И въпреки че колоездачната обиколка няма състезателен характер, той си поставил амбицията да мине по трасето за по-малко от 30 часа.

И успява – за 29 часа и 30 минути.

Петър Матов, колоездач:
Най-трудното беше вятърът, неочаквано непрекъснато беше насрещен, и това малко ми обърка плановете, за което съм малко ядосан.

Идеята на организаторите е с инициативата да се популяризира Дунавския регион. Затова участниците вместо да се състезават, се наслаждават на прекрасните гледки.

Борис Бегъмов, създател на колоездачния маратон:
Маршрут, който преминава през осем области, 32 общини и над 120 населени места. Участниците приемат това предизвикателство и го изминават, за какъвто желаят период.

Това е 12 издание на маратона.

В него се включиха над 140 колоездачи.

#финиш #"Дуранкулак" #маратон

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
3
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
4
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
6
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Любопитно

Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на състезание с пиротехника
Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на състезание с пиротехника
Легендарната актриса Ким Новак получи "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция Легендарната актриса Ким Новак получи "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция
Чете се за: 00:37 мин.
Кабо да Рока: Ветровитият нос, където свършва сушата и започва безбрежния океан (СНИМКИ) Кабо да Рока: Ветровитият нос, където свършва сушата и започва безбрежния океан (СНИМКИ)
Чете се за: 02:55 мин.
Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит
Чете се за: 00:45 мин.
Ретро мото шик в Хавана (СНИМКИ) Ретро мото шик в Хавана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелец Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелец
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ