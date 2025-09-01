10% нагоре: По-високи толтакси от днес

От днес се актуализират цените на толтаксите за километър за превозните средства над 3,5 и максималната такса. Това е втори етап от решението на правителството за поетапно увеличение на тарифата.

Първото поскъпване влезе в сила на 1 април , когато цените бяха актуализирани с 10%. Новото увеличение от днес е със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа. Така например, ако до 1 април маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, то от 1 април до 31 август цената беше 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Нов размер има и в размера на компенсаторните такси. Те се определят от двукратния размер спрямо максималната толтакса за съответната категория превозни средства.