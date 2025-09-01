БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

10% нагоре: По-високи толтакси от днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Това е втори етап от решението на правителството за поетапно увеличение на тарифата

10% нагоре: По-високи толтакси от днес
Слушай новината

От днес се актуализират цените на толтаксите за километър за превозните средства над 3,5 и максималната такса. Това е втори етап от решението на правителството за поетапно увеличение на тарифата.

Първото поскъпване влезе в сила на 1 април , когато цените бяха актуализирани с 10%. Новото увеличение от днес е със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа. Така например, ако до 1 април маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, то от 1 април до 31 август цената беше 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Нов размер има и в размера на компенсаторните такси. Те се определят от двукратния размер спрямо максималната толтакса за съответната категория превозни средства.

#от днес #по-високи толтакси

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
5
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
6
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...

Още от: Регионални

Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко
Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко
На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен? На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен?
Чете се за: 00:47 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Е-79 в участък в област Монтана Тежка катастрофа затвори пътя Е-79 в участък в област Монтана
Чете се за: 00:25 мин.
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700 км за 29 часа и 30 минути Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700 км за 29 часа и 30 минути
Чете се за: 01:17 мин.
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен "Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
Катастрофа блокира пътя от и за Гърция Катастрофа блокира пътя от и за Гърция
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

10% нагоре: По-високи толтакси от днес
10% нагоре: По-високи толтакси от днес
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Земетресение разтърси Афганистан - поне 20 загинаха, над 100 са ранени Земетресение разтърси Афганистан - поне 20 загинаха, над 100 са ранени
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен? На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ