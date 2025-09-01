Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?

Има арестуван за убийството на бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий.

54-годишният политик беше застрелян в събота в град Лвов от нападател, дегизиран като доставчик. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко съобщи в изявление, че заподозреният е бил задържан в западната Хмелницка област.

Парубий стана известен по време на масовите протести на Украйна на Евромайдана през 2014 г, които свалиха бившия проруски президент Виктор Янукович и се обявиха за по-тесни връзки с Европейския съюз.