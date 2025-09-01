БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

Вече има арестуван

Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?
Слушай новината

Има арестуван за убийството на бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий.

54-годишният политик беше застрелян в събота в град Лвов от нападател, дегизиран като доставчик. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко съобщи в изявление, че заподозреният е бил задържан в западната Хмелницка област.

Парубий стана известен по време на масовите протести на Украйна на Евромайдана през 2014 г, които свалиха бившия проруски президент Виктор Янукович и се обявиха за по-тесни връзки с Европейския съюз.

#Андрий Парубий #заподозрян #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
4
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
5
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
6
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...

Още от: Европа

Ще има или не среща между Путин и Зеленски?
Ще има или не среща между Путин и Зеленски?
Общественото здраве под заплаха – напрежение между Белия дом и Център за контрол и превенция на заболяванията Общественото здраве под заплаха – напрежение между Белия дом и Център за контрол и превенция на заболяванията
Чете се за: 02:15 мин.
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото
Чете се за: 02:52 мин.
Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област
Чете се за: 01:10 мин.
Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица
Чете се за: 00:40 мин.
Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Земетресение край Сливен
Земетресение край Сливен
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
10% нагоре: По-високи толтакси от днес 10% нагоре: По-високи толтакси от днес
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Земетресение разтърси Афганистан - поне 20 загинаха, над 100 са ранени Земетресение разтърси Афганистан - поне 20 загинаха, над 100 са ранени
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен? На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Кой уби бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий?
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Ще има или не среща между Путин и Зеленски?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ