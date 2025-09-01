Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко

Нов график влиза в сила от днес за водния режим в Брезник. Това става ясно от информация, качена в сайта на общината.

В сутрешните часове през седмицата вода ще има от 05.30 до 9.00 часа. Вечер водоподаването ще бъде с 1 час по-малко, от 17.30 до 21.00 часа, а не както беше до сега до22.00 часа.

Продължава доставянето на вода за питейно битови нужди на населението чрез водоноски.

През юли в Брезник беше обявено частично бедствено положение заради завишено съдържание на манган в питейната вода.