Ретро мото шик в Хавана (СНИМКИ)

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Куба върна времето назад с първото състезание за ретро автомобили

Ретро мото шик в Хавана (СНИМКИ)
Куба върна времето назад с първото състезание за ретро автомобили. То отдаде почит на усилията на собствениците на класически автомобили да запазят нещото, превърнало се в емблема на острова.


Състезанието събра автомобилни реликви в столицата Хавана. Ретро автомобилите се състезаваха в различни категории - съветски, европейски и американски.

Наградите включваха такава за най-елегантната кола и за най-добра цялостна реставрация. Въпреки че в Куба се наблюдава увеличение на вноса на модерни автомобили, островът е смятан за жив музей на класическите возила.

