Ретро мото шик в Хавана (СНИМКИ)

Куба върна времето назад с първото състезание за ретро автомобили. То отдаде почит на усилията на собствениците на класически автомобили да запазят нещото, превърнало се в емблема на острова.



Състезанието събра автомобилни реликви в столицата Хавана. Ретро автомобилите се състезаваха в различни категории - съветски, европейски и американски.

Наградите включваха такава за най-елегантната кола и за най-добра цялостна реставрация. Въпреки че в Куба се наблюдава увеличение на вноса на модерни автомобили, островът е смятан за жив музей на класическите возила.