В Благоевград започват проверки заради инциденти с паднали дървета

Само за месец в Благоевград са регистрирани няколко случая на паднали дървета. При два от инцидентите бяха нанесени щети на паркирани наблизо коли. Едно дърво падна до детска площадка. За щастие няма пострадали.

За да се предотвратят подобни инциденти от общината започнаха обследване на състоянието на дърветата на територията на целия град.

Един от последните случаи е паднал дъб в градската градина на Благоевград след силен вятър. Той вече е отстранен, а на негово място са засадени нови дървета. В района се разхождат много семейства с деца. Не на всички обаче правят впечатление изсъхналите дървета.

Евгени: Аз не съм видял че има дървета, които са много опасни, но не съм и по тази тема много специалист. Ние се доверяваме на общината, че те ще направят проучване с професионалисти и ще направят това, което е най-добре за всички. "Има в парка долу до реката имаше на една върба гледахме един клон изсъхнал, трябва да се махне, защото минават много хора по алеята".

Всички болни или опасни дървета в града през следващите седмици ще бъдат премахнати или почистени от сухи или пречупени клони, след предварително обследване, обещават от общината.

Михаела Кирова – Гошева, началник-отдел "Екология" в община Благоевград:"Стремим се в най-кратък срок да направим обследване на съответния сигнал на място и да предприемем действия, които са законосъобразни. При премахване на стари, болни видове се планува и засаждане на нови, които са, характерни и благоприятстват развитието си в градска среда.

Всички сигнали за опасни дървета гражданите могат да подават на интернет страницата на Община Благоевград.