ИЗВЕСТИЯ

Посрещаме септември със слънце

Времето
Снимка: илюстративна
Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°, в София - около 26.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността следобед, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30°. Температурата на морската вода е 24 - 25°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Старата планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

Във вторник ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне. Температурите ще се повишат и в следобедните часове отново в повечето места ще надхвърлят 30°. В сряда и четвъртък ще има временни увеличения на облачността, през първия ден главно над Западна България, а през втория - и на изток, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно.

