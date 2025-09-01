Грета Тунберг и Сюзън Сарандън отплаваха за Газа с флотилия от кораби с помощи

Флотилия от кораби с хуманитарна помощ отплава от Барселона, за да направи нов опит да пробие морската блокада на Ивицата Газа и да достави храна, вода и лекарства в палестинската територия.



Организаторите очакват още кораби да се присъединят към морския конвой от пристанища в Италия, Гърция и Тунис по маршрута му от западния край на Средиземно море до Ивицата Газа.

Това не е първият опит да се пробие израелската блокада след като два кораба вече бяха спрени от израелските власти.

Това поставя под въпрос успеха на сегашната експедиция, в която участват шведската екоактивистка Грета Тунберг и актрисата Сюзън Сарандън.