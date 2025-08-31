БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Урсула фон дер Лайен е на посещение в България - очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември

Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Причината е планов ремонт на топлинен район „София Изток“

душът ndash тексас води битка заhellip вода
Предстои плановият ремонт на топлинен район „София Изток“ в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. Това съобщиха от "Топлофикация София". По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите.

В периода от 01:00 ч. на 01.09.2025 г. до 23:59 ч. на 09.09.2025 г., без топлоподаване ще бъдат следните квартали:

ж.к. „Христо Смирненски“, кв. „Гео Милев“, кв. „Изток“, кв. „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ж.к. “Младост 1, 1А, 2, 3, 4“, кв. „Мусагеница“, кв. „Полигона“, кв. „Студентски град“, кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“, ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Дружба 1 и 2“, кв. „Хладилника“, част от кв. „Лозенец“: в карето между ул. „Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Арх. Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Миджур“, ул. „Крум Попов“, бул. „Арсеналски“, ул. „Богатица“, ул. „Кожух планина“, Южен парк, ул. „Козяк“ и ул. „Емилиян Станев“, Университетска болница „Лозенец“ (Правителствена болница), Посолство на САЩ, част от кв. „Яворов“: в карето между бул. „Михай Еминеску“, бул. „Цариградско шосе“ ул „Александър Жендов“ и бул. „Шипченски проход“, „Промишлен район – Гара Искър“, Комплекс „Враня“- БАН и НИМХ, ОП „Зоологическа градина - София”.

По време на плановия ремонт ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 г.

#София #"Топлофикация София" #без топла вода

