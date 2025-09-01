БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази

Отговор от главен инспектор Златка Падинкова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От няколко години е в оборот схемата с измама с кредити. Като измамата се извършва чрез публикуване на обява в социалната мрежа. По-голямата част от измамените лица се свързват с измамниците в социалната мрежа след като видят атрактивната обява за отпускане на кредит на хора с лошо ЦКП или запори. Правят контакт и след това страницата препраща към измамливия уебсайт. Уебсайтът периодично се променя, това заяви в "Денят започва" главен инспектор Златка Падинкова - началник на сектор "Измами" в ГДНП.

"След като потенциалните кандидати за отпускане на кредит проявят интерес те подават заявка. Страницата изглежда изключително реална. Попълва се необходимата информация - размер на кредита, срок за изплащане, месечната вноска. След това се въвеждат лични данни. Иска се и изпращане на личната карта, както и селфи на преносителя на личната карта. Разбира се, много бързо кандидатът е одобрен и се започва комуникация през електронна поща", поясни тя.

Преди да се финализира даването на кредита трябва да се заплати такса. Ако одобрението е в рамките на един ден заплащането е от 250 лева. Паричната сума трябва да бъде преведена на физическо лице. Но след това отново се появява пречка - трябва да бъдат легализирани документи. Съответно измамниците отново искат да бъде платена такса. В последствие кандидатът за кредит трябва да попълни декларация, която му се изпраща и той отново трябва да въведе информация, че той действително иска да усвои кредита. Тя трябва да бъде легализирана, което предполага отново заплащане на такса.

"Очевидно, колкото и нелогично да звучи, хората въобще не разсъждават рационално, когато имат спешна нужда от пари, особено, когато офертата е изключително изгодна. И затова ние казваме на хората, че когато нещо изглежда много изгодно и удобно - тогава е възможно да е измама".

Тя уточни, че в момента, в който ти поискат да заплатиш такса трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама". По думите й няма финансова институция, която да предоставя сметка за превод на пари по банков път на физическо лице.

В тези измамни схеми комуникацията минава изцяло през дигитални канали. В тях участват финансови мулета от малцинствата, които си предоставят личните данни срещу заплащане.

Самата страница е харесана от близо 2000 последователи. Има голям брой споделяния и на обявата.

"Хората, които се връзват на обявата са хора, които имат финансова нужда, притиснати са и се нуждаят спешно от пари. Често това са и зависими хора".

Вижте целия разговор във видеото

#кредити #златка падинкова #измами

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
4
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
5
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
6
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
6
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...

Още от: Сигурност и правосъдие

"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:10 мин.
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Чете се за: 00:50 мин.
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 02:22 мин.
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:40 мин.
Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Земетресение край Сливен Земетресение край Сливен
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
10% нагоре: По-високи толтакси от днес 10% нагоре: По-високи толтакси от днес
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Нов график за водния режим в Брезник: Водоподаване с час по-малко
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ще има или не среща между Путин и Зеленски?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Посрещаме септември със слънце
Чете се за: 01:37 мин.
България и еврото
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ