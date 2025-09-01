Как се отразява водната криза в Плевен на обучението на медиците?

С декларация-призив членовете на Академичния съвет към Медицинския университет в Плевен изразяват безпокойството си заради нарастващото напрежение сред студентите на учебното заведение - граждани на над 50 държави, чието обучение и ежедневие са пряко засегнати от режима на водата.

Те категорично заявяват, че водната криза застрашава здравеопазването, образованието и перспективите за развитие на региона?

"Направихме тази декларация в опит да консолидираме всички усилия на всички институции да се реши този проблем. Това не е само регионален проблем, а има и международен аспект, защото ние комуникираме с много от нашите международни студенти и с техните родители, и те са притеснени, че за трета поредна година учебната година ще започне с воден режим", каза в "Денят започва" проф. д-р Добромир Димитров - ректор на Медицински университет - Плевен.

Непонятно е това с водния режим в града - за европейските студенти, за тези от Япония, например.

