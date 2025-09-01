След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800

Земетресение със сила 6 по Рихтер разтърси югоизточен Афганистан около полунощ. Според говорител на правителството на талибаните загиналите са над 800 души. Ранените са над 2800.



Хеликоптери започнаха да извозват пострадали хора от мястото на бедствието. Епицентърът е на 27 км от Джалалабад, петият по големина град в Афганистан. Трусът е бил усетен в Кабул, както и в столицата на съседен Пакистан, Исламабад, на разстояние от над 200 км.

Правителството на талибаните призова за помощ в отдалечения планински район, който беше силно засегнат и от свлачища, предизвикани от наводнения през уикенда.