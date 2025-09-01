БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и безотговорност дадоха отражение върху финансите на държавата

У нас
Няма счетоводни практики за прикриване на дефицита, заяви финансовият министър

Съгласно Закона за публичните финанси в рамките на днешния ден Министерство на финансите ще публикува окончателните данни за изпълнение на бюджета към края на месец юли 2025 година. Това, което показват данните е, че приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма са в размер на 46 милиарда и 300 милиона лева, което е ръст с 5 милиарда и 500 милиона в сравнение със същия период на миналата година, това заяви в "Денят започва" финансовият министър Теменужка Петкова. За този ръст най-много принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 5 милиарда и 400 милиона, което е близо 16, 7% ръст спрямо 2024 година, поясни тя.

"Разходите също бележат ръст. Те са 50 милиарда и 400 милиона - те се увеличават със 17, 7%. Всичко това е на база на приети промени в законодателството през предходните години".

Това са поредица от разходи, които бяха свързани със задължения към Регионалното министерство и АПИ - над 400 милиона. Над 276 милиона са изплатени и на Министерство на транспорта.

Дефицитът към 31 юли е в размер на 4 милиарда и 200 милиона или 1,96% от прогнозния БВП на страната.

"Приходите наистина са амбициозни в заложения бюджет за 2025 година, но трябва да кажем защо приходите са свръхамбициозни. Защото разходите в предходните години са били наистина свърхамбициозни. Всички тези промени в нормативната уредба, които водят до увеличаване и постоянни разходи по отношение на бюджета дават отражение в този период".

Приходите от ДДС бележат ръст с 22%, заяви Теменужка Петкова. Забавяне при събирането на ДДС има в Агенция "Митници". Мерките, които "колегите от НАП и Агенция "Митници" са набелязали вече дават резултати".

Тя допълни, че приходите от ДДС са с 1 милиард и 600 хиляди повече в сравнение със същия период на миналата година.

"Срокът, в който тези мерки действат е силно скъсен с оглед на това, че бюджетът беше приет късно. Част от тези мерки влязоха от 1 май. Това обяснява изоставането по отношение на приходите. Пак казвам тези приходи са амбициозни, но тази амбиция има своето обяснение - последните 4 години, в които разходите бяха свръх свръх амбициозни".

Теменужка Петкова коментира и ПУВ така:

"Беше даден сериозен старт по отношение на усвояването на тези средства и реализацията на проектите. Така, че ние се надяваме и очакваме с голям интерес и полагаме големи усилия приходите, които са заложени в ПУВ по второ и трето плащане до края на годината да бъдат факт".

Тя заяви, че тези 4 политически години безвремие и липса на политическа отговорност на практика са дали своето отражение върху публичните финанси на държавата.

"Няма такива счетоводни практики за прикриване на дефицита. Каква счетоводна практика може да бъде държавата да увеличи своя дял в държавните търговски дружества".

По отношение на Българската банка за развитие Теменужка Петкова направи следното уточнение:

"Тя е търговска банка, която работи по силата на Закона за кредитните институции. От другата страна нейната дейност се регулира от специален закон. Съгласно този закон една от основните цели на банката е именно да осигурява финансови инструменти, с които да финансира публични инвестиции, които са от ключово значение за икономиката на страната".

Изрази надежда, че "всички лоши практики, свързани с ББР, са останали в историята". Заяви, че гаранцията за това е, че банката се управлява по един прозрачен начин.

Допълни, че целта на увеличаване на капитала на ББР е дългосрочна.

Категорично не е вярно (позовавайки се на изказване на Асен Василев), че е премахнат лимитът от 5 милиона лева по отношение на кредитиране на юридически лица от ББР.

Тя допълни, че основен фактор по отношение на изпълнение на приходите на Бюджет 2025 е свързан с приходите, особено с третото плащане по ПУВ. Увери, че правителството полага "неимоверни усилия да бъдат изпълнени всички ангажименти, свързани с това да получим третото плащане". Тези плащания имат ключово значение за изпълнение на приходите.

"Затова всички, които се опитват да саботират действията на правителството трябва да знаят, че носят сериозна отговорност, ако се стигне дотам България да не може да усвои и да получи третото плащане по ПУВ".

Все още е в много ранен етап бюджетната процедура по отношение на Бюджет 2026, посочи тя.

"Устойчивостта на публичните финанси, спазването на изискванията по отношение на дълг, дефицит, разбира се, че ще бъдат спазени и това е наш приоритет".

Членството на България в еврозоната е стратегически приоритет. Паника не може да има, добави тя, защото членството е свързано с много сериозни предимства.

