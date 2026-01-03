БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски...
Чете се за: 02:25 мин.
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен...
Чете се за: 03:05 мин.
Почина великият Димитър Пенев
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

Бурни ветрове създават проблеми за движението на фериботите в Гърция

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:20 мин.
По света
бурни ветрове създават проблеми движението фериботите гърция
Сериозни проблеми за движението по фериботните линии в Гърция създават бурните южни и югоизточни ветрове, особено в Егейско море, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Силата на вятъра в морето край южната ни съседка е около пета – шеста степен по скалата на Бофорт с пориви до седма степен, а на места в Егейско море – и до осма.

Пристанищните власти са наложили ограничения за движението на фериботите, които засягат транспортните връзки с редица острови.

По-конкретно от пристанището Пирея не се извършват курсовете до Цикладските острови. От Рафина фериботите не пътуват до островите Андрос, Тинос и Миконос, а корабите достигат само до Мармари. Заради неблагоприятните атмосферни условия е затворена линията Принос (Тасос) – Кавала. Не пътуват и корабите на подводни криле в Аргосароническия залив.

Корабите по линиите, които не са официално затворени, се движат по преценка на капитана и съобразно с атмосферните условия. Властите отправят препоръка към пътниците да се информират предварително от съответните пристанища и туристически компании за евентуални промени в разписанието.

