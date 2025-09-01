Във Варна функциите на кмет продължава да изпълнява Павел Попов, който замества задържания Благомир Коцев от 8-ми юли. За БНТ Попов поясни, че новата заповед не нарушава никакви законови разпоредби и е в сила до 30 октомври, когато изтича отпускът на Коцев. Павел Попов потвърди още, че кметът е подписал и освобождаването на финансовия заместник кмет Христо Рафайлов, което се дължи на негови продължителни болнични.

Павел Попов, и.ф. кмет на Община Варна: "Местната власт по замисъла на закона предполага тя да бъде оглавявана от кмет, който е избран директно от гражданите. Когато става дума за политически решения, важни решения, община Варна има нужда от своя законно избран кмет и аз се надявам, както споменах, нормалността да бъде възстановена много скоро. Кметът не е лишен от правомощията си, следователно той може да излезе в отпуск и може да определи своят заместник, така както се предвижда от член 39, точка 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация".