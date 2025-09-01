БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Във Варна функциите на кмет продължава да изпълнява Павел Попов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Той замества задържания Благомир Коцев

община варна обжалва съдебно решение връщането главния архитект
Слушай новината

Във Варна функциите на кмет продължава да изпълнява Павел Попов, който замества задържания Благомир Коцев от 8-ми юли. За БНТ Попов поясни, че новата заповед не нарушава никакви законови разпоредби и е в сила до 30 октомври, когато изтича отпускът на Коцев. Павел Попов потвърди още, че кметът е подписал и освобождаването на финансовия заместник кмет Христо Рафайлов, което се дължи на негови продължителни болнични.

Павел Попов, и.ф. кмет на Община Варна: "Местната власт по замисъла на закона предполага тя да бъде оглавявана от кмет, който е избран директно от гражданите. Когато става дума за политически решения, важни решения, община Варна има нужда от своя законно избран кмет и аз се надявам, както споменах, нормалността да бъде възстановена много скоро. Кметът не е лишен от правомощията си, следователно той може да излезе в отпуск и може да определи своят заместник, така както се предвижда от член 39, точка 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация".

#временно изпълняващ функциите # Благомир Коцев #кмет #Варна

