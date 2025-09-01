С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено

Учебната година ще започне присъствено, въпреки безводието. Това беше решено на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образованието и директори на училища на цялата територия на региона.

От утре служители на общината ще започнат обход на образователните институции с цел изграждането на хидрофори.

Освен тях общината ще снабдява учениците с бутилирана питейна вода. За момента не се предвижда направата на сондажи. Окончателното решение ще бъде оповестено официално на кризисния съвет за водната криза в плевен.