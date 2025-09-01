С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено

Това беше решено на днешна съвместна среща
Учебната година ще започне присъствено, въпреки безводието. Това беше решено на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образованието и директори на училища на цялата територия на региона.
От утре служители на общината ще започнат обход на образователните институции с цел изграждането на хидрофори.
Освен тях общината ще снабдява учениците с бутилирана питейна вода. За момента не се предвижда направата на сондажи. Окончателното решение ще бъде оповестено официално на кризисния съвет за водната криза в плевен.
Николай Иванчев - директор на проф.Гимназия по мениджмънт и хранителни технологии: Реши се общината да подпомогне изграждането на хидрофорни системи в училищата, които да подпомагат водоснабдяването и учениците да бъдат в присъствена форма и да не се усеща толкова режимът на вода.
Елина Димитрова - зам.-кмет по Хуманитарни Дейности: Екипи на община Плевен от утре ще посетят всички образователни структури и социални услуги, индивидуално на място да бъдат преценени възможностите възможностите за изграждане на такава хидрофорни система и логистично и технически ние да бъдем в помощ. В същото време обезпечаваме с питейна вода всички тези структури, дарена от област Русе, а в момента община Плевен е заявила своето желание за ползване на вода питейна за всички тези структури от Държавния резерв.