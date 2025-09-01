Цените на храните: Има ли промяна през изминалата седмица?

Нормален пазар на цените на основите хранителни стоки за изминалата седмица - това отчитат от Kомисията по стоковите борси и тържищата. Леките вариации на цените, предимно на плодовете и зеленчуците, са на база сезонен характер. Тази седмица потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта е поскъпнала с 1 стотинка в сравнение с миналата и вече е 98 лв.

Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища: "При основните хранителни стоки поскъпва кашкавалът с 0,19 лв, сирене с 0,18 лв., кисело мляко с 0,09, фасулът с 0,02, яйцата с 0,01 лв., ориз с 0,01, захар - 0,03 от последните 6-7 седмици за първи път цената е нагоре. Стоките, които намаляват са: свинско месо - 0,20 лв, прясно мляко - 0,06, пилешко месо - 0,03, олио - 0,04, брашното и маслото запазват цените от миналата седмица."

Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища: "Задържаме един темп на нарастване, което е в рамките на нормата и всичко, което се изговори от гледна точка на това, че ще видим едни стръмни темпове, геополитиката как ще ни повлияе, влизането на еврото, нищо от това не е вярно, пазарът следва тенденцията на европейския пазар, добро предлагане."