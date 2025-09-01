Колко струва подготовката за първи клас?

Всяка година държавата предоставя еднократна помощ от 300 лв. за родители на ученици от 1. до 4. клас и на осмокласниците. Сумата се разделя на две - за двата срока. Преди старта на новата учебна година, "По света и у нас" провери колко струва подготовката на един ученик.

За Стефани и семейството ѝ този 15 септември ще е вълнуващ. Синът ѝ ще е първокласник и трепетите около подготовката започват седмици преди началото на учебната година. Списъкът за нужните учебни пособия е достъпен и започва пазаруването.

Стефани Иванова - родител: "Един първокласник, няма още навика да пази. Тетрадките вероятно ще се смачкат, разпокъсат, затова ми се иска да са малко по-дебели кориците, ще осигуря и подвързии. За него най-интересно ще бъде раницата, новият несесер, новото шише за вода.

Именно раницата е най-скъпата в списъка.

Стефани Иванова - родител: "Раницата, горе долу е към 150 лева, като прибавим несесер, който също върви около 50 лева, минаваме 200 лв. само дотук."

След близо час в книжарницата и дилема какво ще се хареса на първокласника като корица на тетрадка, скицник, гумичка и острилка, обикновени или цветни химикали, пазара приключи.

БНТ: И така в края на пазара каква е крайната сума, която платихте? Стефани: Само за учебни пособия сумата възлизаха на 59,79 лв. БНТ: Като прибавим и парите, които сте дала за раница, несесер, каква е крайната сума? Стефани: Приблизително към момента 250 лева."

За да може да улесни пазара на училищни пособия, държавата отпуска еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година. За да получат тази помощ, родителите трябва да подадат заявление - декларация в дирекция "Социално подпомагане" или електронно. Крайният срок е до 15 октомври. Размерът на помощта е 300 лева като се разделя на две - по 150 лева в началото на учебната година и за втория срок. Но за Стефани помощта е крайно малка.

Стефани Иванова - родител: "Разходите са доста повече като се сметнат ученическите пособия, раница, несесер, шише, обувки, дрехи, сумата смело мога да кажа, че е около 700-800 лева."

Освен подготовката за първия звънец, предизвикателство пред учениците и родители, остават тежките училищни раници.

Росен Богомилов - директор на 100 ОУ "Найден Геров": "С моя екип сме осигурили шкафчета за всяко едно дете, така че максимално да можем да освободим идеята за раница. Аз предпочитам по-голяма част от нещата, които са необходими на децата, да стоят тук, в училище в техните индивидуални шкафчета".

Към края на август подадените заявление за отпускане на помощта за ученици от първи до четвърти клас са над 102 000, като над 92 000 вече са отпуснати. А над 18 000 са заявленията за отпускане на помощ за учениците от 8 клас, отпуснатите вече са близо 16 000.