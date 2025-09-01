БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:45 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 629 души са...
Чете се за: 00:57 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен вятър и високи температури затрудняват гасенето на пожара в Рила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
национален парк рила
Слушай новината

Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила". След 5 дни гасене по въздух и земя пожарът е локализиран от всички страни.

Огнеборците се затрудняват заради силния вятър днес, а температурите се повишават и достигат около 30 градуса. На терен са над 50 души, които продължават да се борят със стихията. Летателна техника няма да помага в гасенето днес.

Стари дънери на борови дървета и натрупан торф продължават на тлеят в алпийския пояс на Рила. Пожарникари, военни, горски и паркова охрана обхождат фронта на пожара и догасяват останалите огнища.

Главен инспектор Юлиян Петров - ПБЗНС - Благоевград: "Пожарът вече е локализиран на площ от 200 декара... започнаха да работят екипите на терен, като днес основно са съсредоточени в ликвидиране на огнища, които са вътре, а именно падналите борове и дънерите, които са около периметъра на пожара.
Летателна техника не очакваме, защото не е необходима."

Това е един от най-тежките за гасене пожари това лято. Причината е трудният терен високо в планината.

Станислав Минчев – Софийско доброволно формирование: "Гасенето на такъв вид пожари е изключително сложно в момента, в който нямаме вода, ние там вода нямаме, налага се да се премахва горивото, тоест дървесината от фронта на огъня на ръка, правим просеки с мотики, с резачки, общо взето всичко е на ръка буквално."

Локализирани са и другите два пожара край село Игралище, община Струмяни и село Вълково, община Сандански. Огнеборци обхождат районите и там.

Вижте прякото включване на Али Мисанков

#община Струмяни #Рила #долно осеново #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си Кирил Кадийски
1
Отиде си Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
2
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
4
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
5
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
6
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
6
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...

Още от: Регионални

Един човек е загинал, а трима са ранени при катастрофа край Монтана
Един човек е загинал, а трима са ранени при катастрофа край Монтана
Отново интензивен трафик в Кресненското дефиле в посока Гърция Отново интензивен трафик в Кресненското дефиле в посока Гърция
Чете се за: 00:30 мин.
Във Варна функциите на кмет продължава да изпълнява Павел Попов Във Варна функциите на кмет продължава да изпълнява Павел Попов
Чете се за: 01:17 мин.
С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено
Чете се за: 01:47 мин.
Как се отразява водната криза в Плевен на обучението на медиците? Как се отразява водната криза в Плевен на обучението на медиците?
Чете се за: 01:15 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата "Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и безотговорност дадоха отражение върху финансите на държавата Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и безотговорност дадоха отражение върху финансите на държавата
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Разбиха мрежа за трафик на кокаин в Европа - наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България Разбиха мрежа за трафик на кокаин в Европа - наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След силното земетресение в Афганистан: Над 629 души са загинали,...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
10% нагоре: По-високи толтакси от днес
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Взаимни обвинения и нападки - химера ли е евентуална среща между...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ