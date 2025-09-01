Силен вятър и високи температури затрудняват гасенето на пожара в Рила

Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила". След 5 дни гасене по въздух и земя пожарът е локализиран от всички страни.

Огнеборците се затрудняват заради силния вятър днес, а температурите се повишават и достигат около 30 градуса. На терен са над 50 души, които продължават да се борят със стихията. Летателна техника няма да помага в гасенето днес.

Стари дънери на борови дървета и натрупан торф продължават на тлеят в алпийския пояс на Рила. Пожарникари, военни, горски и паркова охрана обхождат фронта на пожара и догасяват останалите огнища.

Главен инспектор Юлиян Петров - ПБЗНС - Благоевград: "Пожарът вече е локализиран на площ от 200 декара... започнаха да работят екипите на терен, като днес основно са съсредоточени в ликвидиране на огнища, които са вътре, а именно падналите борове и дънерите, които са около периметъра на пожара.

Летателна техника не очакваме, защото не е необходима."

Това е един от най-тежките за гасене пожари това лято. Причината е трудният терен високо в планината.

Станислав Минчев – Софийско доброволно формирование: "Гасенето на такъв вид пожари е изключително сложно в момента, в който нямаме вода, ние там вода нямаме, налага се да се премахва горивото, тоест дървесината от фронта на огъня на ръка, правим просеки с мотики, с резачки, общо взето всичко е на ръка буквално."

Локализирани са и другите два пожара край село Игралище, община Струмяни и село Вълково, община Сандански. Огнеборци обхождат районите и там.

