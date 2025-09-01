"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте броят на жертвите и ранените при труса в Афганистан

Над 800 са вече жертвите на силното земетресение, което разтърси в полунощ местно време Югоизточен Афганистан. Ранените са повече от 2800. Спасителни екипи продължават да издирват оцелели сред развалините. Иранското правителство обеща помощ на съседен Афганистан за справяне с последиците от катастрофалното земетресение.

Земетресението с магнитуд 6 е било на дълбочина 10 километра. Епицентърът е бил близо до 200-хилядния град Джалалабад - петият най-голям град в Афганистан. Бедствието е засегнало две провинции по границата с Пакистан – Кунар и Нангархар.

Забихула Муджахид, говорител на талибанското правителство: „Имаме информация за 800 загинали в Кунар. 2500 души са ранени.“

Земетресението беше последвано от поне 5 вторични труса. Три села са изравнени със земята. Под отломките има затрупани хора.

"Това е Мазар Дара в област Нургал. Цялото село е разрушено. Деца и възрастни хора са затрупани под развалините. Нуждаем се от спешна помощ“.

Афганистанското талибанско правителство мобилизира спасителни екипи за да гарантира „всеобхватна и пълна подкрепа“ на засегнатите. Над 400 ранени и тела на загинали бяха транспортирани с най-малко 40 полета. Трусове бяха усетени и в други южноазиатски страни, включително съседните Пакистан и Индия.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Афганистан се намира в сеизмична зона и е преживял трусове с магнитуд над 5,0 по скалата на Рихтер поне четири пъти само между април и август.

Земетресението в неделя обаче е най-силното от юни 2022 година, когато трус с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер уби повече от 1000 души.