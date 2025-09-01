БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте броят на жертвите и ранените при труса в Афганистан

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Над 800 са вече жертвите на силното земетресение, което разтърси в полунощ местно време Югоизточен Афганистан. Ранените са повече от 2800. Спасителни екипи продължават да издирват оцелели сред развалините. Иранското правителство обеща помощ на съседен Афганистан за справяне с последиците от катастрофалното земетресение.

Земетресението с магнитуд 6 е било на дълбочина 10 километра. Епицентърът е бил близо до 200-хилядния град Джалалабад - петият най-голям град в Афганистан. Бедствието е засегнало две провинции по границата с Пакистан – Кунар и Нангархар.

Забихула Муджахид, говорител на талибанското правителство: „Имаме информация за 800 загинали в Кунар. 2500 души са ранени.“

Земетресението беше последвано от поне 5 вторични труса. Три села са изравнени със земята. Под отломките има затрупани хора.

"Това е Мазар Дара в област Нургал. Цялото село е разрушено. Деца и възрастни хора са затрупани под развалините. Нуждаем се от спешна помощ“.

Афганистанското талибанско правителство мобилизира спасителни екипи за да гарантира „всеобхватна и пълна подкрепа“ на засегнатите. Над 400 ранени и тела на загинали бяха транспортирани с най-малко 40 полета. Трусове бяха усетени и в други южноазиатски страни, включително съседните Пакистан и Индия.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Афганистан се намира в сеизмична зона и е преживял трусове с магнитуд над 5,0 по скалата на Рихтер поне четири пъти само между април и август.

Земетресението в неделя обаче е най-силното от юни 2022 година, когато трус с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер уби повече от 1000 души.

#Афганистан #жертви и ранени #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
3
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
4
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
6
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: По света

Визита на Урсула фон дер Лайен в Румъния
Визита на Урсула фон дер Лайен в Румъния
Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит
Чете се за: 00:45 мин.
Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България
Чете се за: 00:52 мин.
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия
Чете се за: 02:27 мин.
Стотици училища и детски градини в Гърция затварят врати заради липса на деца Стотици училища и детски градини в Гърция затварят врати заради липса на деца
Чете се за: 02:17 мин.
ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на Фон дер Лайен ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте броят на жертвите и ранените при труса в Афганистан "Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте броят на жертвите и ранените при труса в Афганистан
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ