Да притежаваш парче от космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит

В Нидерландия на търг беше продаден най-големият железен метеорит.

Метеоритът е паднал недалеч от село в Намибия преди няколко хиляди години. Открит е през 19-и век. Настоящият собственик - обсерватория в Нидерландия, го продава за да построи нов планетариум. Към експоната са проявявали интерес милиардерите Джеф Безос и Илън Мъск. Небесното тяло беше продадено за 1 милион и 700 хиляди евро.

Купувачът е от Съединените щати и с таксата за покупката стойността на метеорита надхвърля 2 милиона евро. Очакванията бяха да бъде продаден за по-малко от 1 милион.



