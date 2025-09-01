БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да притежаваш парче от космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит

Тоня Димитрова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
притежаваш парче космоса търг беше продаден големият метеорит
В Нидерландия на търг беше продаден най-големият железен метеорит.

Метеоритът е паднал недалеч от село в Намибия преди няколко хиляди години. Открит е през 19-и век. Настоящият собственик - обсерватория в Нидерландия, го продава за да построи нов планетариум. Към експоната са проявявали интерес милиардерите Джеф Безос и Илън Мъск. Небесното тяло беше продадено за 1 милион и 700 хиляди евро.

Купувачът е от Съединените щати и с таксата за покупката стойността на метеорита надхвърля 2 милиона евро. Очакванията бяха да бъде продаден за по-малко от 1 милион.

#Нидерландия #метеорит #продаден на търг

