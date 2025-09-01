БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Всички рисунки ще бъдат показани на таблото на Националния стадион „Васил Левски“ пред 40 000 зрители.

Децата от ЛАДУ – Лятна академия за деца и ученици нарисуваха българските национали и ще представят творбите си преди мача България – Испания.

Фенклубът на Националните отбори на България по футбол, проведе специална инициатива преди световната квалификация между България и Испания на 4 септември. В нея се включиха децата от ЛАДУ – Лятна академия за деца и ученици, които на възраст между 9 и 13 години нарисуваха портрети на българските национали.

"Към мен се обърна преподавателят в НХА доц. Ненко Атанасов, който ми е преподавал 4 години в академията. Обърна се към мен с пример с испанските детски портрети. Форматът на Лятната академия е мащабен и професионален. Опитваме се да запознаем децата с процеса на създаване на изящното изкуство. Преценихме, че този формат е удачен, за да дадем тази задача", сподели в интервю за БНТ ръководителят на проекта за създаване на портретите Каталина Василева.

Всички рисунки ще бъдат показани на таблото на Националния стадион „Васил Левски“ пред 40 000 зрители. Всеки състезател, който участва в мача, ще бъде представен на таблото с рисунката на децата. Състезателите на националния отбор на Испания, също ще бъдат представени с рисунки.

"В децата имаше изключително голям ентусиазъм. За тях е голямо удоволствие. Всички бяха много развълнувани. Времето на създаването на задачата е 3-4 дни. Децата не искаха да почиват, искаха само да рисуват. Постоянно си говореха и създадоха едно миниобщество. Настроението беше много приповдигнато. Отворени сме към такива инициативи. Не виждам пречка, да се осъществяват такива инициативи. Приветстваме ги", допълни Каталина Василева.

Вижте цялото интервю във видеото.

Българските футболни национали срещнаха с деца от Лятната художествена академия
Българските футболни национали срещнаха с деца от Лятната художествена академия
Децата подариха на играчите портрети.
Чете се за: 01:25 мин.
#национален отбор по футбол на Испания #Български национален отбор по футбол за мъже

