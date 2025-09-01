Септември започва с обещание за слънце

В температурно отношение особено разнообразие не се очаква тази седмица - дневните температури ще са около 30°, до към 35° в низините. Слънцето ще е налице почти без изключения. По-значителна ще е облачността в средата на седмицата. След малко ще погледнем и към макроплана - до 15-ти септември.

Днес ще остане слънчево, с повече облаци в Северна България. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Температурите ще са между 26° и 31°, в София - около 26°, по морето - между 26° и 30°.

През нощта облачността и в Северна България ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър, който до сутринта ще стихне.

Дневните температури ще се повишат и ще консолидират в добре познатия ни диапазон - от 30° до 35°. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб до умерен. Ще бъде слънчево, само с временни увеличения на облачността. С 1-2° по топло ще бъде и по Черноморието. Максималните температури ще са от 28° до 32°. Температурата на морската вода е около 25°.

Вълнението на морето пак ще се усили до умерено - 2-3 бала. Ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще е по-често слънчево, с временни увеличения на облачността, само че валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър.

Посоката ще е от север-северозапад. Температурите в курортите ще се повишат с цели 5-6° и максималните ще са от 21° на Алеко до 29° в Банско.

Нова метеорологична рокада е планирана сряда и четвъртък - през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облачността ще е по-внушителна, но само на отделни места е възможно за кратко да превали и да прегърми.

По-интензивнo само в Югозападна България. В източната половина от страната ще е ветровито. В сряда в низините температурите ще достигат около 35°, в четвъртък ще се понижат с 3-4 градуса.

В петък и в събота ще преобладава слънчево време. На отделни места в Западна България и в Родопската област може да превали за кратко.

Температурите ще гравитират около 30°.

По-дълбок поглед в кристалната топката на светлото ни бъдеще показва, че до първия учебен ден изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.

Изолирани превалявания са по-вероятни към 7 септември, и в края на периода.

Температурите ще са по-високи от обичайните, макар и с тенденция към понижаване.