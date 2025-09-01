Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е доволен от факта, че в Българския олимпийски комитет (БОК) и спортните федерации в страната няма напрежение и работният процес върви по план.

Пешев откри учебната година в първото спортно училище в София "Ген. Владимир Стойчев".

"Имах удоволствието да присъствам на откриването на първия учебен ден. Подобряват се ежедневно условията за децата, както в учебния процес, така и в спортната подготовка. Очаквам добра спортна година", заяви министърът пред камерата на БНТ.

Директорът на училището Борис Борисов благодари на Министерството на младежта и спорта (ММС) за подкрепата и си пожела успешна спортна и академична година.

"Най-голямото предизвикателство е да опазим живота и здравето на децата. В съвременното общество това не е лесно. Пожелавам им ползотворна година в спортен и образователен аспект. Благодарен съм на ММС, че предприеха действия по възстановяване на спортен комплекс Къро", допълни той.

Според Пешев подобряването на спортната инфраструктура ще помогне за развитието на младите спортисти.

"Когато подобрим условията за подготовка и спортната инфраструктура, тогава ще можем да постигаме по-добри резултати. Тогава ще ги вкараме в спортните обекти и ще ги мотивираме да се занимават активно със спорт. Амбицията е всяка година да подобряваме спортната инфраструктура, за да можем да търсим високи резултати", добави политикът.

Пешев поясни, че някои от федерациите, които дължат средства на ММС са разсрочили своите плащания, а Българската федерация по борба (БФБ) е изплатила дължимата сума.

"Проблеми винаги има и няма да ги решим за ден-два. Нещата се успокоиха в повечето федерации. В БОК има спокойствие. Надявам се новия сезон да бъде успешен за всички тях. Пожелаваме си добър спортен сезон. Няма проблеми със средствата, които някои федерации дължат. БФБ изплати задълженията си накуп", разкри министърът.

Вижте цялото интервю във видеото.