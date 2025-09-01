БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Министърът на младежта и спорта увери, че правителството цели да подобрява спортната инфраструктура.

иван пешев нещата бок повечето федерации вече успокоиха
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е доволен от факта, че в Българския олимпийски комитет (БОК) и спортните федерации в страната няма напрежение и работният процес върви по план.

Пешев откри учебната година в първото спортно училище в София "Ген. Владимир Стойчев".

"Имах удоволствието да присъствам на откриването на първия учебен ден. Подобряват се ежедневно условията за децата, както в учебния процес, така и в спортната подготовка. Очаквам добра спортна година", заяви министърът пред камерата на БНТ.

Директорът на училището Борис Борисов благодари на Министерството на младежта и спорта (ММС) за подкрепата и си пожела успешна спортна и академична година.

"Най-голямото предизвикателство е да опазим живота и здравето на децата. В съвременното общество това не е лесно. Пожелавам им ползотворна година в спортен и образователен аспект. Благодарен съм на ММС, че предприеха действия по възстановяване на спортен комплекс Къро", допълни той.

Според Пешев подобряването на спортната инфраструктура ще помогне за развитието на младите спортисти.

"Когато подобрим условията за подготовка и спортната инфраструктура, тогава ще можем да постигаме по-добри резултати. Тогава ще ги вкараме в спортните обекти и ще ги мотивираме да се занимават активно със спорт. Амбицията е всяка година да подобряваме спортната инфраструктура, за да можем да търсим високи резултати", добави политикът.

Пешев поясни, че някои от федерациите, които дължат средства на ММС са разсрочили своите плащания, а Българската федерация по борба (БФБ) е изплатила дължимата сума.

"Проблеми винаги има и няма да ги решим за ден-два. Нещата се успокоиха в повечето федерации. В БОК има спокойствие. Надявам се новия сезон да бъде успешен за всички тях. Пожелаваме си добър спортен сезон. Няма проблеми със средствата, които някои федерации дължат. БФБ изплати задълженията си накуп", разкри министърът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Иван Пешев откри учебната година в Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“
Иван Пешев откри учебната година в Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“
Днес бе открита учебната година във всички спортни училища в България.
Чете се за: 01:27 мин.
Спортни новини 01.09.2025 г. 20:50 ч.
Спортни новини 01.09.2025 г. 20:50 ч.
Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички в отбора Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички в отбора
Чете се за: 01:55 мин.
Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове
Чете се за: 01:57 мин.
Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората
Чете се за: 01:57 мин.
Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“ Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“
Чете се за: 02:17 мин.
Казийски: Много години не съм излизал пред българска публика Казийски: Много години не съм излизал пред българска публика
Чете се за: 02:07 мин.

