ИЗВЕСТИЯ

Казийски: Много години не съм излизал пред българска публика

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Волейбол
Бившият национал ще играе за Локомотив Авиа през новия сезон.

Матей Казийски
Бившият български волейболен национал Матей Казийски изрази задоволство от преминаването си в състава на Локомотив Авиа. От клуба публикуваха видео в социалните мрежи, в което опитният състезател, собственикът на "черно-белите" - Ивайло Константинов, и главният мениджър - Людмил Найденов, коментираха контракта между двете страни.

"Нашите отношения с г-н Константинов датират от преди много време и аз съм изключително доволен, че най-накрая може да кулминира в едно такова сътрудничество. Говорихме си цяло лято и най-накрая успяхме да го направим официално, въпреки че през цялото време се изговориха много неща по въпроса", коментира Казийски.

"Много години не съм излизал пред българска публика и това е един от факторите, който ме надъхва да се представя още по-добре", допълни още волейболистът.

Собственикът на Локомотив Авиа Ивайло Константинов разкри каква е договорката между клуба и Казийски.

"Аз съм изключително щастлив от този подпис. За мен е чест Матей да бъде част от нашия отбор. Мога да кажа, че публиката на Локомотив Пловдив го заслужава. Надявам се не само да бъдем шампиони, а с убедителна игра да завладеем все повече волейболни сърца", каза Константинов.

"Този договор, който подписахме, е само формалност. От деня, в който си стиснахме ръцете, нищо не се променило. Матей ще играе за Локомотив Пловдив до тогава, до когато получи предложение, което не може да откаже", обясни още Константинов.

Главният мениджър Людмил Найденов пък бе категоричен, че целта през предстоящия сезон пред Локомотив с Матей Казийски в състава е спечелването на шампионската титла.

