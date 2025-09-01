БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Матей Казийски подписа договора си с Локомотив Авиа

Спорт
Волейболистът вече е част от пловдивския клуб.

Матей Казийски
Снимка: legavolley.it
Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа, съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България, както потвърди треньорът на “черно-белите” Найден Найденов в средата на месец август.

“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от клуба.

