Матей Казийски подписа договора си с Локомотив Авиа

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа, съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България, както потвърди треньорът на “черно-белите” Найден Найденов в средата на месец август.

“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от клуба.