Матей Казийски подписа договора си с Локомотив Авиа

Волейболистът вече е част от пловдивския клуб.
Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа, съобщиха от волейболния клуб.
До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.
Така Казийски ще играе в България, както потвърди треньорът на “черно-белите” Найден Найденов в средата на месец август.
“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от клуба.