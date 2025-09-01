БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
пожар изпепели къщи белослав снимки
Снимка: БТА
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав, има и още засегнати постройки. Хората са успели да избягат и няма пострадали или обгазени.

Огънят е тръгнал от поляна зад къщите и заради сухото време се е разпространил много бързо. На място веднага са пристигнали 9 противопожарни автомобила и са започнали гасене, от община Белослав оказват съдействие на хората.

Димчо Радев: "Замириса ми на пушек, излязох навън и видях, че гори. Опънахме маркуча, обадих се на комшиите, обаче вятърът беше много силен.

- БНТ: Какво ви е изгоряло?

- Всичко."

Марийка Михайлова: "При мен няма запалено. Рекох – да видим. Там отзад минахме, към дола, гледам цялата поляна гори.

- БНТ: Казват, че тук някой е горил кабели.

- А, не мога да ви кажа, не съм видяла, ето, кръст ти давам."

Деян Иванов, кмет на Белослав: "По неофициални данни наш гражданин е горил кабели, за да извади медта от тях. Пожарът е тръгнал, съответно той най-вероятно е избягал, дотогава е минало 30 - 40 - 50 минути, за да се разрази в такъв мащаб. Пострадали хора няма, имаме една жена, която е била обездвижена, като служителят от общината е реагирал и са ѝ помогнали да я изведят от жилището ѝ."

Снимки: БТА

#Белослав #пожар

