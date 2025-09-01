БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За оставки в ДАНС призова Атанас Атанасов заради случая със самолета на председателя на ЕК

Във връзка с атаката срещу самолета на Урсула фондер Лайен, председателят на ДСБ Атанас Атанасов призова за
незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, заспешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините, както и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове.

Атанасов настоява в сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

