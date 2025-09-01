БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието

от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
У нас
С канчета и кофи: Как ще се справят учениците и студентите в Плевен без вода?

Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
По искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия областният управител обяви частично бедствено положение в Плевенска област. Създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения. Учебната година в Плевен ще започне присъствено, независимо дали има или няма вода в града. Решението беше взето на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образование и директори на училища. В учебните заведения ще бъдат изградени хидрофорни системи, а на децата ще се раздава бутилирана вода.

Заради строгия воден режим родители се притесняват как ще тръгнат децата им на училище.

Петя Добрева: "Защото е много трудно в едно училище, както е той сега втори клас, без вода. Това е предпоставка и за зарази. Да се надяваме, че ще се отстрани проблемът възможно най-скоро."

В Медицинския университет учат 3500 студенти, повечето чужденци от 50 държави. За тях е неразбираемо да се снабдяват с вода с канчета и кофи.

Проф. Добромир Димитров – ректор на Медицински университет – Плевен: "Непонятно е, особено за европейските граждани, за японци, хора от Италия, Англия, Германия. Те не са се срещали с такъв проблем и родителите са притеснени."

За да протича нормално ежедневието и обучението им, в университета са изградили собствен сондаж и хидрофорна система, но не навсякъде.

Проф. Добромир Димитров – ректор на Медицински университет – Плевен: "През деня ще имат вода по равностоен начин, все едно няма режим, но не във всички части на университета успяхме да изградим хидрофорни системи, ще продължим догодина, най-вероятно, защото решаването на проблема в краткосрочен план не е толкова лесно."

От утре екипи на община Плевен ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.

Елина Димитрова, зам.-кмет по хуманитарни дейност: „В момента община Плевен е заявила своето желание за ползване на вода питейна за всички тези структури от Държавния резерв."

Областната управа в Русе дари 25 тона минерална вода за бедстващите плевенчани.

#Плевен #частично бедствено положение #водна криза #без вода #ученици #студенти

