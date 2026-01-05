БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

На над 15 сигнала за аварии, причинени от силния вятър, са реагирали пожарникарите в Перник

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
На над 15 сигнала за аварии, причинени от силния вятър, са реагирали пожарникарите в Перник
На над 15 сигнала, свързани с аварии, причинени от силния вятър в Перник, са реагирали пернишките пожарникари, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Той допълни, че основно те са били на терен, за да окажат техническа помощ, като са работили по отстраняването и обезопасяването на висящи ламарини от покривни конструкции, паднали големи клони и други подобни. Венцислав Алексов съобщи още, че към момента няма пострадали хора, автомобили или сгради.

Експертът "Връзки с обществеността" в Община Перник Адриан Скримов каза, че в областния град не е имало сериозни инциденти. Единствено е било съборено голямо иглолистно дърво в района на Младежкия дом. Инцидентът е от 3 януари.

Подобна ситуация е имало ден по-късно в Западния парк. От днес има постъпил сигнал за висяща опасна ламарина, която е била на покрива на Гимназията с преподаване на чужди езици "Симеон Радев". На място е работил екип на Аварийно-спасителния отряд.

