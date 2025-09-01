Путин: Има "разбирателство" за край на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин не се огъна и пред поредния ултиматум на Доналд Тръмп. Днес изтече двуседмичният срок, който американският президент постави за среща на ниво президенти на Русия и Украйна. Вместо това от Китай, където Путин е на 4-дневна визита, той отново обвини Запада за началото на войната, но заяви, че заедно с Тръмп са постигнали "разбирателство" за спиране на бойните действия.

На срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество Путин и китайският лидер Си Дзинпин отново показаха единен фронт срещу Запада. Руският президент заговори за войната в Украйна, като за криза.

Снимки: АП/БТА

Владимир Путин, президент на Русия: "Тази криза възникна не като резултат от нападението на Русия срещу Украйна, а като резултат от държавен преврат в Украйна, подкрепен и провокиран от Запада. Втората причина за кризата се изразява в постоянните опити на Запада да въвлекат Украйна в НАТО, което - както многократно в продължение на години сме казвали, представлява пряка заплаха за сигурността на Русия. Ще отбележа, че разбирателството, постигнато на неотдавнашната руско-американска среща на върха в Аляска, е във вярната посока, като открива пътя към мира в Украйна."

Все още не е ясно дали ще има среща между президентите Зеленски и Путин. Освен директния диалог, на дневен ред е и темата за гаранциите за сигурност за Украйна. В четвъртък именно това се очаква да е темата на среща на т.нар. "коалиция на желаещите" за Украйна във Франция. И докато Западът търси път към мира, Китай се опитва да изгради образ на стабилен световен играч и алтернатива на Съединените щати. Сега глобалното управление e на кръстопът, каза китайският президент Си Дзинпин.

Си Дзинпин, президент на Китай: "През годините отношението към мира, развитието, сътрудничеството и взаимната изгода не се е променило. Сенките на мисленето на Студената война, хегемонизма и протекционизма обаче остават, докато новите заплахи и предизвикателства продължават да се увеличават. Трябва да се придържаме към визията за глобално управление чрез консултации, съвместен принос и споделени ползи."

Освен срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, Си Дзинпин ще демонстрира военна мощ с военен парад, на който ще присъства освен Путин, и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, президентът на Иран, на Индия и още около 20 лидери.