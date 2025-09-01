БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Вратарят няма търпение да излезе на терена срещу европейския шампион Испания.

Димитър Митов
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вратарят на националния отбор на България Димитър Митов сподели, че очаква с нетърпение световната квалификация срещу Испания в четвъртък на Националния стадион. Двубоят може да гледате пряко в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

„Разбира се, тази отговорност винаги я има. Няма значение, че играем срещу Испания. Да, те са един от най-добрите отбори в света, но когато защитаваш фланелката на националния отбор отговорността винаги е голяма. И този мач не я прави по-голяма. Това е мач, в който всички ние нямаме търпение да излезем и да покажем най-доброто от себе си“, коментира Митов преди днешната тренировка на „трикольорите“.

Вратарят е категоричен, че изпитва уважение към съперника, но не и страх.

„Респект винаги има към всеки противник. Със сигурност трябва да уважаваме противника, но най-важното е да се концентрираме в нашите действия. Испания имат футболисти от световна класа, но ние трябва да сме сигурни и уверени в себе си. Да вярваме в себе си и да следваме указанията на треньора. Най-важното е да зарадваме публиката. Да дадем възможно най-доброто от себе си и да видим какво ще стане“, каза Митов.

Вратарят е категоричен, че двубои като този с Испания са най-хубавите за един професионален футболист.

„Очаквания винаги трябва да имаме към националната фланелка. Винаги трябва да даваме най-доброто. Ще бъде тежък мач, но това са най-хубавите мачове за нас“, завърши Митов.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Студийната програма с водещ Радостин Любомиров започва в 21:00 ч.
Чете се за: 01:32 мин.
#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Димитър Митов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Футбол

Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората
Георги Миланов: Ще е трудно, но искаме да зарадваме хората
Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“ Илиан Илиев: На много отбори им е било трудно на „Васил Левски“
Чете се за: 02:17 мин.
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 01:32 мин.
Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ
Чете се за: 02:10 мин.
Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:45 мин.
Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане
Чете се за: 06:50 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ