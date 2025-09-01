Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове

Вратарят на националния отбор на България Димитър Митов сподели, че очаква с нетърпение световната квалификация срещу Испания в четвъртък на Националния стадион. Двубоят може да гледате пряко в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

„Разбира се, тази отговорност винаги я има. Няма значение, че играем срещу Испания. Да, те са един от най-добрите отбори в света, но когато защитаваш фланелката на националния отбор отговорността винаги е голяма. И този мач не я прави по-голяма. Това е мач, в който всички ние нямаме търпение да излезем и да покажем най-доброто от себе си“, коментира Митов преди днешната тренировка на „трикольорите“.

Вратарят е категоричен, че изпитва уважение към съперника, но не и страх.

„Респект винаги има към всеки противник. Със сигурност трябва да уважаваме противника, но най-важното е да се концентрираме в нашите действия. Испания имат футболисти от световна класа, но ние трябва да сме сигурни и уверени в себе си. Да вярваме в себе си и да следваме указанията на треньора. Най-важното е да зарадваме публиката. Да дадем възможно най-доброто от себе си и да видим какво ще стане“, каза Митов.

Вратарят е категоричен, че двубои като този с Испания са най-хубавите за един професионален футболист.

„Очаквания винаги трябва да имаме към националната фланелка. Винаги трябва да даваме най-доброто. Ще бъде тежък мач, но това са най-хубавите мачове за нас“, завърши Митов.

Подробности вижте във видеото!