Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички в отбора

Волейбол
Треньорът на Локомотив Авиа не скри задоволството си от осъществения звезден трансфер.

Найден Найденов
Матей Казийски е професионалист, играл е по целия свят. Нормално е с неговото привличане целите ни да се повишат. Това каза в интервю за БНТ треньорът на волейболния Локомотив Авиа относно трансфера на бившия национал Матей Казийски.

„Основният принос за привличането на Матей Казийски има нашия президент и спонсор Ивайло Константинов, който водеше разговорите с него. Подробности как точно се стигна до там не мога да кажа. След като те вече бяха стигнали до договорка, аз също се срещнах с него (Казийски). Имаме добри отношения, той е професионалист. Каквото говорихме, каквото се разбрахме, от негова страна няма проблем. Основният човек беше Ивайло (Константинов). В нашия отбор колективът е на супер ниво. Организацията ни също е дала своята мотивация на Казийски да дойде тук“, коментира треньорът.

Найденов призна, че Казийски вече е подписал договор и вече официално е състезател на Локомотив Авиа.

„Със сигурност това ще бъде невероятен стимул за останалите момчета в отбора. Няма състезател, който да не се чувства добре, когато има такава личност до себе си. Казийски ще бъде стимул не само с присъствието си, но и с това, което могат да видят и участ от него. Това е голямо постижение за нас“, категоричен е Найденов.

„Живи и здрави да започнем подготовка. Нормално е с Матей Казийски нашите цели да стават по-високи. Да се печели всичко“, завърши специалистът.

Подробности вижте във видеото!

#ВК Локомотив Авиа #Найден Найденов #Матей Казийски

