Нов закон в Русия: Търсенето на екстремистко съдържание ще се наказва

От днес в Русия действа нов закон, според който търсенето на екстремистко съдържание ще се наказва. За сега - само с глоба между 3 000 и 5 000 рубли, или от 60 до 105 лева.

Нормативният акт беше одобрен, въпреки че и в самата Дума се чуха критики срещу него. Според правозащитни организации, в закона има твърде много неясноти и той може да се определи като репресивен.

Въпросите без отговор - как властите ще намират нарушителите, само запитванията ли ще се наказват или и достъпът до т. нар. забранено съдържание, какво ще се определя като "екстремистки" материал, ако не е в списъка на Министерството на правосъдието.

Отбелязва се, че на глоба подлежат дори и онези, които използват специални приложения, които скриват както се търси.