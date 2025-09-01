БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов закон в Русия: Търсенето на екстремистко съдържание ще се наказва

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От днес в Русия действа нов закон, според който търсенето на екстремистко съдържание ще се наказва. За сега - само с глоба между 3 000 и 5 000 рубли, или от 60 до 105 лева.

Нормативният акт беше одобрен, въпреки че и в самата Дума се чуха критики срещу него. Според правозащитни организации, в закона има твърде много неясноти и той може да се определи като репресивен.

Въпросите без отговор - как властите ще намират нарушителите, само запитванията ли ще се наказват или и достъпът до т. нар. забранено съдържание, какво ще се определя като "екстремистки" материал, ако не е в списъка на Министерството на правосъдието.

Отбелязва се, че на глоба подлежат дори и онези, които използват специални приложения, които скриват както се търси.

Наталия, жител на Москва: "Добре е, че се опитват да следят тези опити. Но границата е много тънка. И ще се окаже, че под ударите на тази наказателна мярка може да попадне всеки жител на страната ни. От незнание, понякога самият линк те отвежда на някъде. Мисля, че е прекалено строго."

