Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?

Алекс Христов от Алекс Христов
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Все повече започва да се говори за въвеждане на 4-дневна работна седмица. Министерството на труда в Гърция представи за обществено обсъждане законопроект, който предвижда 4-дневна работна седмица с по 10-часов работен ден. Експериментален модел на 4-дневна работна седмица въведе Полша, като няма да има промяна в заплатите на служителите. Наш екип провери може ли мярката да бъде въведена и у нас.

Анна-Мария работи 5 дни в седмицата и подкрепяна идеята.

Анна-Мария Ангелова, експерт - обществени поръчки: "Аз съм много "за" намаляване на работната седмица с 1 ден, защото намаляват процентите на "бърнаут" и увеличават процентите на мотивираност."

Според работодателя ѝ обаче, практиката ще забави изпълнението на работата и ефектът ще ощети фирмата.

Николай Йорданов - управител на фирма: "Няма да можем да си вършим целия обем на работа, като цяло ефективността на работата в България има какво да се желае, не сме стигнали нивата на по-развитите икономики и това няма да е добро решение за нас."

От КНСБ обясниха, че в момента има фирми в страната, които прилагат този метод на работа. Според тях обаче липсват кадри на пазара на труда и много сектори не могат да си позволят да въведат такава работна седмица.

Тодор Капитанов - вицепрезидент на КНСБ: "В малки фирми, някой семейни, други фирми, които се занимават с консултански услуги, повече творчески сектори - няма никакъв проблем, от години се прилага практиката за 4-дневна работна седмица, но в много други сектори не може да се приложи, като здравеопазване, транспорт."

Експерти са на мнение, че при всички случаи гъвкавото работно време носи ползи.

Адриан Николов - Институт за пазарна икономика: "Да се съкрати работната седмица с 1 ден, да се запазят същите часове, което ще означава, че работата ще трябва да е доста компресирана, другият метод - работната седмица да се намали, но да се запазят броя на часовете и да станат едни доста дълги 10-часови работни дни".

Адриан Николов - Институт за пазарна икономика: "Най-добрият начин да се прави една такава реформа е просто да се въведе гъвкавост, което да позволява на работодателя да се договарят с работниците си свободно."

Засега у нас от страна на държавата такова обсъждане все още няма.

#приложимост у нас #4-дневна работна седмица

