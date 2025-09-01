След проверка: Сериозни проблеми в участъка на катастрофата между тир и кола на Е-79

Сериозни проблеми в участъка на катастрофата между тир и лек автомобил на главния път Е-79 в района на село Смоляновци установи проверка на Европейския център за транспортни политики. Знаете, при катастрофата снощи един човек загуби живота си, а други двама пътници остават в тежко състояние.

Специалистите днес измериха съпротивлението на хлъзгане на мокър асфалт днес в 800-метровия участък.

Диана Русинова, председател на УС на Европейския център за транспортни политики: “В България отчитаме на няколко места резки спадове при т. нар. кръпки. Виждате под нас имаме фракция тип Б, т.е. набитата фракция - едрата, но кръпките се правят, въпреки че техническите изисквания, правила и норми на АПИ не го позволяват, се правят с фракция тип А.”

Шест души са загубили живота си на Е-79 в област Монтана само за първите осем медеца на годината.

Симеон Искренов, експерт по пътна безопасност: “Имаме няколко участъка с концентрация на ПТП в Северозападна България, които са т. нар. “черни точки” и асфалта там е под нулата на сцепление, което е недопустимо.”

Проверката показа, че по цялата дължина степента на сцепление не отговаря на минималните изисквания в България и Европейския съюз.

Диана Русинова, председател на УС на Европейския център за транспортни политики: “Нормата е, както ви казах, 55SRT, а при всички измервания ние имаме такива, които 40-43-45, но не може да прехвърлим границата от 50. БНТ: Каква част от участъка е? Целият участък е в такова състояние.”

В резултат на проверката предстои да бъде изготвен доклад заедно с препоръки за справяне с проблема.