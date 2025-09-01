БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става...
Чете се за: 04:40 мин.
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

След проверка: Сериозни проблеми в участъка на катастрофата между тир и кола на Е-79

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Сериозни проблеми в участъка на катастрофата между тир и лек автомобил на главния път Е-79 в района на село Смоляновци установи проверка на Европейския център за транспортни политики. Знаете, при катастрофата снощи един човек загуби живота си, а други двама пътници остават в тежко състояние.

Специалистите днес измериха съпротивлението на хлъзгане на мокър асфалт днес в 800-метровия участък.

Диана Русинова, председател на УС на Европейския център за транспортни политики: “В България отчитаме на няколко места резки спадове при т. нар. кръпки. Виждате под нас имаме фракция тип Б, т.е. набитата фракция - едрата, но кръпките се правят, въпреки че техническите изисквания, правила и норми на АПИ не го позволяват, се правят с фракция тип А.”

Шест души са загубили живота си на Е-79 в област Монтана само за първите осем медеца на годината.

Симеон Искренов, експерт по пътна безопасност: “Имаме няколко участъка с концентрация на ПТП в Северозападна България, които са т. нар. “черни точки” и асфалта там е под нулата на сцепление, което е недопустимо.”

Проверката показа, че по цялата дължина степента на сцепление не отговаря на минималните изисквания в България и Европейския съюз.

Диана Русинова, председател на УС на Европейския център за транспортни политики: “Нормата е, както ви казах, 55SRT, а при всички измервания ние имаме такива, които 40-43-45, но не може да прехвърлим границата от 50. БНТ: Каква част от участъка е? Целият участък е в такова състояние.”

В резултат на проверката предстои да бъде изготвен доклад заедно с препоръки за справяне с проблема.

5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения
5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
Глобяват над 1600 шофьори за превишена скорост в Пловдив Глобяват над 1600 шофьори за превишена скорост в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Чете се за: 00:55 мин.
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля" Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля"
Чете се за: 01:30 мин.

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив? Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Как реагират шофьорите на повишените толтакси? Как реагират шофьорите на повишените толтакси?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
