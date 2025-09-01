Отвориха за движение пропадналия участък в квартал "Обеля" само за леки коли

Пропука се част от столичния булевард "Панчо Владигеров". Засегнатият участък е в квартал "Обеля" до новостроящата се метростанция. Движението през тунела към ж.к. "Люлин беше" спряно за часове, сега от там преминават ограничено само леки автомобили.

Булевард "Панчо Владигеров" се пропука близо 2 месеца след първата копка на новата метростанция. Засегнатият участък е на метри от тунела, който свързва кварталите "Обеля" и "Люлин".

Красимир Димитров, Столична община: "Има просто разширение на даден участък от пътя на фуга, която се образува в средата на пътното платно и ние трябва да вземем превантивни мерки да не се случи инцидент."

Движението беше спряно за часове, а патрулките и полицаите в района не попречиха на нарушителите.

Директорът на столичния "Метрополитен" Николай Найденов премина през затворения участък с автомобил. И отказа да отговори на въпросите ни. От съобщението на сайта на дружеството не става ясно какви са причините за пропукването на пътното платно. Не е ясно и кога ще бъде решен проблемът. От общината решиха да пуснат движението в участъка двупосочно в едното платно само за леки коли.

Красимир Димитров, Столична община: "Автобусите засега и тежките камиони които минават от този участък ще ги пренасочим по обходен маршрут."

Автобусите, които превозват пътниците между метростанциите "Обеля" и "Сливница" обикалят през гара Обеля.

Георги: "Преди ми беше 15 минути, сега е 40 минути. Той доста обикаля, автобусът беше пълен и нямаше къде да се седи. Не сме чакали влак, мина. Нямаше задръстване."

Не е ясно колко дълго автобусите, които заместват метрото от "Сливница" до "Обеля", ще обикалят през гара Обеля. Изграждането на метростанция "Панчо Владигеров" ще продължи до средата на следващата година.