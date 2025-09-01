БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става...
Чете се за: 04:40 мин.
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отвориха за движение пропадналия участък в квартал "Обеля" само за леки коли

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пропука се част от столичния булевард "Панчо Владигеров". Засегнатият участък е в квартал "Обеля" до новостроящата се метростанция. Движението през тунела към ж.к. "Люлин беше" спряно за часове, сега от там преминават ограничено само леки автомобили.

Булевард "Панчо Владигеров" се пропука близо 2 месеца след първата копка на новата метростанция. Засегнатият участък е на метри от тунела, който свързва кварталите "Обеля" и "Люлин".

Красимир Димитров, Столична община: "Има просто разширение на даден участък от пътя на фуга, която се образува в средата на пътното платно и ние трябва да вземем превантивни мерки да не се случи инцидент."

Движението беше спряно за часове, а патрулките и полицаите в района не попречиха на нарушителите.

Директорът на столичния "Метрополитен" Николай Найденов премина през затворения участък с автомобил. И отказа да отговори на въпросите ни. От съобщението на сайта на дружеството не става ясно какви са причините за пропукването на пътното платно. Не е ясно и кога ще бъде решен проблемът. От общината решиха да пуснат движението в участъка двупосочно в едното платно само за леки коли.

Красимир Димитров, Столична община: "Автобусите засега и тежките камиони които минават от този участък ще ги пренасочим по обходен маршрут."

Автобусите, които превозват пътниците между метростанциите "Обеля" и "Сливница" обикалят през гара Обеля.

Георги: "Преди ми беше 15 минути, сега е 40 минути. Той доста обикаля, автобусът беше пълен и нямаше къде да се седи. Не сме чакали влак, мина. Нямаше задръстване."

Не е ясно колко дълго автобусите, които заместват метрото от "Сливница" до "Обеля", ще обикалят през гара Обеля. Изграждането на метростанция "Панчо Владигеров" ще продължи до средата на следващата година.

#нова метростанция #"Обеля" #пропаднал път

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Регионални

След проверка: Сериозни проблеми в участъка на катастрофата между тир и кола на Е-79
След проверка: Сериозни проблеми в участъка на катастрофата между тир и кола на Е-79
5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения 5000 лева брутна заплата като в Италия: Криза за млади лекари у нас въпреки високи възнаграждения
Чете се за: 03:27 мин.
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
Глобяват над 1600 шофьори за превишена скорост в Пловдив Глобяват над 1600 шофьори за превишена скорост в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Чете се за: 00:55 мин.
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив? Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Как реагират шофьорите на повишените толтакси? Как реагират шофьорите на повишените толтакси?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ