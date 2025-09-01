БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:45 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля"
Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между ул. „Обелско шосе“ и ул. „25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщиха от Столичната община. В близост се изгражда станция на метрото.

Кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов написа в профила си във Фейсбук, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Участъкът е обезопасен. Очакват се и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента.

Очакват се промени в разписанието на градския транспорт, които ще станат ясни по-късно днес, съобщиха от Столичната община.

#пропадане на път #Обеля

