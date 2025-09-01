БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж

Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Разгневени хора блокираха тази вечер движението по булевард "Цар Освободител" в Ботевград в района на болницата. Така те изразиха протеста си след поредния смъртен случай от свръхдоза наркотици. Жертвата е 30-годишен мъж.

Според негови близки, той се е снабдявал с наркотици от местен дилър. Събралото се множество настоява да се вземат мерки срещу наркоразпространителите.

"В махалата в Ботевград са осем души, които всички ги знаят, че продават дрога. Полицията периодично ги задържа, после ги пускат. Този проблем е от години и за съжаление става все по-сериозен", каза Петър Петров.

На място при протестиращите дойдоха кметът на Ботевград Иван Гавалюгов и началникът на полицейското управление Светослав Иванов. Утре в 10:00 часа кметът ще приеме представители на протестиращите, за да обсъдят мерки срещу наркоразпространението. На срещата ще присъства и началникът на полицията.

Докато кръстовището в Ботевград беше блокирано, друга голяма група се отправи към село Трудовец. Те са нахлули в къщата на сочения наркодилър и буквално са изпотрошили всичко. По това време той не е бил в дома си. Според свидетели, полицията е дошла 30 минути след нахлуването.

От Трудовец разгневените се насочили към апартамента му в квартал "Север", където също са направили погром преди да бъдат спрени от жандармерия. Напрежението ескалира, на място има екипи на полицията и жандармерията.

"Щом като полицията и съдебната власт не могат да се справят с проблема, ние ще се саморазправим" – казаха някои от протестиращите.

Преди няколко години хората от района отново протестираха, но тогава с подписка настояваха да се вземат мерки срещу наркоразпространителите, а сега вече прибягнаха до саморазправа.

Автор: Димитрина Стамболова

