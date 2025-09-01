Индия предлага да намали митата върху американски стоки до нула

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Индия е предложила да намали митата върху американски стоки до нула. Той обаче каза, че е "твърде късно" и Ню Делхи е трябвало да вземе това решение преди години.

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението, което идва след въвеждането на общо 50-процентно мито върху индийски стоки, наложено от Вашингтон.

През уикенда пък индийският министър на търговията заяви, че страната няма да "се преклони" пред американските мита и ще търси нови пазари.