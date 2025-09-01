БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Индия предлага да намали митата върху американски стоки до нула

Емилия Запартова
По света
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Индия е предложила да намали митата върху американски стоки до нула. Той обаче каза, че е "твърде късно" и Ню Делхи е трябвало да вземе това решение преди години.

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението, което идва след въвеждането на общо 50-процентно мито върху индийски стоки, наложено от Вашингтон.

През уикенда пък индийският министър на търговията заяви, че страната няма да "се преклони" пред американските мита и ще търси нови пазари.

