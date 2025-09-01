Испанската престолонаследница Леонор се обучава за пилот (СНИМКИ)

Испанската престолонаследница Леонор се записа във Военновъздушната академия в Сан Хавиер, регион Мурсия, за третия и последен етап от военното си обучение, след като премина и през академиите на армията и флота.

След края на курса, 19-годишната дъщеря на крал Фелипе ще получи военен чин. Тя постъпва като студентка четвърти курс, за да се обучава за пилот.

снимки: БГНЕС

Принцеса Леонор ще следва установена учебна програма, започваща с месец теоретично обучение. Следват около 50 часа обучение на симулатор на полет, преди да се издигне в небето с учебен самолет.