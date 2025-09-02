Екшън с трамвай в София тази сутрин!

Малко след 5:00 ч. сутринта трамвай от линия 22 е излязъл от релсите близо до румънското посолство. Удря няколко паркирани коли (около 7 броя) и дори един бус. За щастие няма пострадали хора – само материални щети.

В трамвая по това време не е имало пътници.

Разбити са три стени на подлез, няколко коли са помляни, а ситуацията изглежда направо като от филм.

Какво точно се е случило?

Ватманът е слязъл за кратко (за кафе ).

В този момент трамваят е потеглил сам (или е бил „помогнат“ от неизвестни).

Засега не е ясно дали някой младежи са го подкарали „на майтап“ или е тръгнал самичък.

Полицията проверява камерите в трамвая, за да се разбере кой стои зад инцидента.

Според експерти скоростта, с която мотрисата е излязла от релсите, е била доста висока.

Това не е първият такъв случай – подобно нещо се е случвало и през 90-те.

Добрата новина – няма жертви и ранени. Лошата – щетите по коли и инфраструктура са сериозни.