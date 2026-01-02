Как се справят магазините с еврото?

След въвеждането на еврото в България големите магазини започнаха работа без сериозни проблеми. Още от първия ден клиентите могат да плащат както в левове, така и в евро.

Повечето хора избират да плащат в левове, а рестото получават в евро. При плащане с карта няма никакви затруднения. На касите цените са изписани едновременно и в двете валути, за да е ясно колко струва всяка стока.

В някои магазини е имало дребни затруднения, например липса на достатъчно монети за ресто, но те са били бързо решени. Като цяло преминаването към еврото протича спокойно и без сериозни проблеми.