БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 01.09.2025г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Александър Исак ще премине от Нюкасъл в Ливърпул днес. Интересното е, че ще го купят за 130 милиона паунда, което е рекорд за най-скъп трансфер в историята на Висшата лига.

Вратарят Жан - Луиджи Донарума ще стане част от отбор на Манчестър Сити. Трансферът му е за 30 милиона евро от Пари Сен Жермен.

Очаква се Браян Броби ще премине в "Съндърланд" за сума от 20-25 милиона евро. Двата отбора все още преговарят за точната цена.

Фенербахче ще купи Едерсон от "Манчестър сити" за 13 милиона евро.

Шави Симънс ще премине от Лайпциг в Тотнъм срещу 60 милиона евро.

Алехандро Гарначо ще отиде в Челси от Манчестър Юнайтед срещу 40 милиона паунда.

Наполи ще наемат Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед.

Марко Асенсио ще се присъедини към Фенербахче.Той преминава в турския тим от Пари Сен Жермен.

Адриен Рабио ще играе за Милан. До сега той беше част от тима на Олимпик Марсилия.

Цената на трансфера е 10 милиона евро.

Антъни ще премине от Манчестър Юнайтед в Реал Бетис за 25 милиона евро.

Лоис Опенда, който играеше в Лайпциг, ще стане част от тима на Ювентус срещу 40 милиона евро.

Снощи Ливърпул победиха Арсенал с 1 на 0 в мач от Английската висша лига.

Брайтън се наложи над Манчестър сити с 2 на 1.

България ще играе срещу Испания след 3 дни, двубоят е „най-чакания“ за годината. Над 40 хиляди билета са разпродадени и за първи път от много години националният стадион ще бъде пълен при мач на представителния тим. Присъстващите по трибуните ще искат да видят на живо Ламин Ямал, Педри, Алваро Мората, Марк Кукурея и всички останали мегазвезди на световния футбол. В центъра на София в четвъртък ще играе европейският шампион!

Никола Олислагерс направи история в Диамантената лига!

Австралийката спечели финала в скока на височина в Цюрих с нов континентален рекорд – 2.04 м.

Тя изпревари олимпийската шампионка и световна рекордьорка Ярослава Магучих от Украйна, която остана втора с 2.02 м.

Българският национален отбор за момичета до 16 години се пребори за среброто на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Съставът на Лилия Георгиева отстъпи пред Литва с 60:77 на финала.

Младите ни спортистки спечелиха първо отличие от 2012 година насам и общо второ сребро в Дивизия Б, като имат на сметката си още едно сребърно отличие и още бронзови, но в Дивизия А.

България завърши на десето място на Световното първенство за младежи до 21 години. Така отличното за страната ни лято на 2025 година продължи с поредния положителен резултат. В последния си мач нашите загубиха с 0 на 3 от Украйна, но въпреки това представянето бе много добро.

Макларън с нова победа в лицето на Оскар Пиастри!

Австралиецът тръгна от полпозишън, водеше всички обиколки, както и беше с най-бърза обиколка, и най-важното – спечели Гранд При-то на Нидерландия.

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
6
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Спорт

Представяме ви: Божидар Саръбоюков
Представяме ви: Божидар Саръбоюков
Спортни новини 29.08.2025г. Спортни новини 29.08.2025г.
Кралска сватба в Лихтенщайн! Кралска сватба в Лихтенщайн!
Чете се за: 00:42 мин.
Спортни новини 28.08.2025г. Спортни новини 28.08.2025г.
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 27.08.2025г. Спортни новини 27.08.2025г.
Чете се за: 01:00 мин.
Стефани и Габриела Стоеви на осминафинал в Париж Стефани и Габриела Стоеви на осминафинал в Париж
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР) Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане...
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ