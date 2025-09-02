Спортни новини 01.09.2025г.

Александър Исак ще премине от Нюкасъл в Ливърпул днес. Интересното е, че ще го купят за 130 милиона паунда, което е рекорд за най-скъп трансфер в историята на Висшата лига.

Вратарят Жан - Луиджи Донарума ще стане част от отбор на Манчестър Сити. Трансферът му е за 30 милиона евро от Пари Сен Жермен.

Очаква се Браян Броби ще премине в "Съндърланд" за сума от 20-25 милиона евро. Двата отбора все още преговарят за точната цена.

Фенербахче ще купи Едерсон от "Манчестър сити" за 13 милиона евро.

Шави Симънс ще премине от Лайпциг в Тотнъм срещу 60 милиона евро.

Алехандро Гарначо ще отиде в Челси от Манчестър Юнайтед срещу 40 милиона паунда.

Наполи ще наемат Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед.

Марко Асенсио ще се присъедини към Фенербахче.Той преминава в турския тим от Пари Сен Жермен.

Адриен Рабио ще играе за Милан. До сега той беше част от тима на Олимпик Марсилия.

Цената на трансфера е 10 милиона евро.

Антъни ще премине от Манчестър Юнайтед в Реал Бетис за 25 милиона евро.

Лоис Опенда, който играеше в Лайпциг, ще стане част от тима на Ювентус срещу 40 милиона евро.

Снощи Ливърпул победиха Арсенал с 1 на 0 в мач от Английската висша лига.

Брайтън се наложи над Манчестър сити с 2 на 1.

България ще играе срещу Испания след 3 дни, двубоят е „най-чакания“ за годината. Над 40 хиляди билета са разпродадени и за първи път от много години националният стадион ще бъде пълен при мач на представителния тим. Присъстващите по трибуните ще искат да видят на живо Ламин Ямал, Педри, Алваро Мората, Марк Кукурея и всички останали мегазвезди на световния футбол. В центъра на София в четвъртък ще играе европейският шампион!

Никола Олислагерс направи история в Диамантената лига!

Австралийката спечели финала в скока на височина в Цюрих с нов континентален рекорд – 2.04 м.

Тя изпревари олимпийската шампионка и световна рекордьорка Ярослава Магучих от Украйна, която остана втора с 2.02 м.

Българският национален отбор за момичета до 16 години се пребори за среброто на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Съставът на Лилия Георгиева отстъпи пред Литва с 60:77 на финала.

Младите ни спортистки спечелиха първо отличие от 2012 година насам и общо второ сребро в Дивизия Б, като имат на сметката си още едно сребърно отличие и още бронзови, но в Дивизия А.

България завърши на десето място на Световното първенство за младежи до 21 години. Така отличното за страната ни лято на 2025 година продължи с поредния положителен резултат. В последния си мач нашите загубиха с 0 на 3 от Украйна, но въпреки това представянето бе много добро.

Макларън с нова победа в лицето на Оскар Пиастри!

Австралиецът тръгна от полпозишън, водеше всички обиколки, както и беше с най-бърза обиколка, и най-важното – спечели Гранд При-то на Нидерландия.