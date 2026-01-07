БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какви са плановете на Меси след като се оттегли от футбола?

лионел меси отново обичайният заподозрян нова победа интер маями
Снимка: БТА
Звездата на Интер Маями Лионел Меси разкри как си представя бъдещето си след края на футболната кариера.

Меси призна, че не се вижда като треньор. Вместо това предпочита ролята на собственик. По думите му би искал да има собствен клуб, който да развива от нулата, като дава шанс на хората да растат и да правят нещо значимо.

Аржентинецът играе за Интер Маями от лятото на 2023 година. Един от собствениците на клуба е бившият футболист Дейвид Бекъм.

Преди да премине в САЩ, Меси носеше екипите на Пари Сен Жермен и Барселона, където се превърна в една от най-големите легенди в историята на футбола.

