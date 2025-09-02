Фестивалът „Реките на София“ тази година се проведе за шести път и отново превърна пространството около Перловска река в Южния парк в живо културно и социално средище.

В рамките на три дни посетителите имаха възможност да участват в над 200 събития – концерти, арт инсталации, работилници и различни инициативи, насочени към екологията и устойчивия град. Събитието, организирано от фондация „Колективът“, цели да върне реките в живота на софиянци и да покаже как те могат да се превърнат в красиви и достъпни места за срещи и култура. За младите хора фестивалът е не само възможност за забавление, но и вдъхновение да мислят за промяната на града и своята роля в него.