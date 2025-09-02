Младежи от Карлово посетиха Катерини

В периода 27–29 август 2025 г. група от 30 младежи от Карлово, водени от ръководителя на Младежкия център Цветина Захарлиева, посетиха побратимения град Катерини, Гърция. Те участваха в международен фестивал, който тази година беше под патронажа на България и завърши с концерт на ансамбъл „Тракия“. Младежите се включиха и в еко поход в подножието на Олимп, като посетиха информационния център на Националния парк. Пътуването беше награда от кмета на Карлово за участниците в програмата „Млади предприемачи“ и активни младежи-доброволци.